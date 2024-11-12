Osman Nuri Civelek'in kim olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Osman Nuri Civelek, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Kastamonu Azdavay Belediye Başkan Adayı olmuştur. Peki, Osman Nuri Civelek kimdir? Osman Nuri Civelek kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

OSMAN NURİ CİVELEK KİMDİR?

Osman Nuri Civelek, 20 Mart 1966 tarihinde Kastamonu'ya bağlı Azdavay'da dünyaya geldi. Azdavay İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1991 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1992 yılında Antalya Serik ilçesi Belek Turizm Beldesi Dikmen İlköğretim Okulu'nda öğretmen olarak göreve başladı. Erzincan'da vatani görevini tamamladı.

Civelek, Dikmen İlköğretim Okulu'nda yedi yıl çalıştı. 1998 yılında Azdavay 75.Yıl Cumhuriyet Pansiyonlu İlköğretim Okulu'na geçti. Aynı okulda öğretmenlik, iki yıl müdür yardımcılığı ve iki yıl da müdür baş yardımcılığı yaptı. Azdavay Belediyesi'nin mevcut belediye başkanıdır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce, orta derece Arapça bilmektedir.

Osman Nuri Civelek, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Kastamonu Azdavay Belediye Başkan Adayı olmuştur. Civelek'ten haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek, gölette ölü bulundu.

Osman Nuri Civelek