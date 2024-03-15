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Osman Kaygı kimdir? MHP Ordu İkizce Belediye Başkan Adayı Osman Kaygı kaç yaşında, nereli?

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MHP Ordu İkizce Belediye Başkan Adayı Osman Kaygı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Osman Kaygı kimdir? MHP Ordu İkizce Belediye Başkan Adayı Osman Kaygı kaç yaşında, nereli?

Osman Kaygı kimdir? MHP Ordu İkizce Belediye Başkan Adayı Osman Kaygı kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ordu İkizce Belediye Başkan Adayı Osman Kaygı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Osman Kaygı kimdir? MHP Ordu İkizce Belediye Başkan Adayı Osman Kaygı nereli? Detaylar haberimizdedir…

OSMAN KAYGI KİMDİR?

Osman Kaygı, ilkokul ve ortaokul eğitimini İkizce ilçesinde tamamladıktan sonra lise eğitimine Ünye Ticaret Meslek Lisesi'nde devam etmiştir. Kariyerine 1994-1995 yılları arasında Tarım Bakanlığı'nda Bakan Danışmanı olarak başlamıştır. Daha sonra, 1995-1997 yılları arasında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmıştır. 1997-1999 yılları arasında Araştırma Planlama Koordinasyon Müdürü olarak çalışmış, ve 1999-2012 yılları arasında Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'nde Uzman olarak görev yapmıştır. 2012 yılında uzman kadrosundan emekli olmuştur. Osman Kaygı evli ve iki çocuk babasıdır.

Osman Kaygı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Ordu İkizce Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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