Osman Beşel olayı ne? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel neden darp edildi?

Osman Beşel olayı ne? Sorusu merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, makamında bir süre tartıştığı 2 belediye personeli tarafından darbedilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Peki, Osman Beşel olayı ne? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel neden darp edildi?

OSMAN BEŞEL OLAYI NE?

Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel, makam odasında bir süre tartıştığı 2 belediye personeli tarafından darbedildi. Yaralanan Beşel hastaneye kaldırılırken iki şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan Beşel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı. İki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı aynı zamanda Tonya halkının iradesine saldırıdır. Saldırganların hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağım. Başkanımıza çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.