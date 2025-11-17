Osimhen'in sakatlığı ciddi mi? Kongo maçındaki sakatlık son durumu hakkında açıklama!

Osimhen sakatlandı mı? Nijerya ile Demokratik Kongo arasında oynanan kritik mücadelede Victor Osimhen ilk yarının ardından oyundan alındı. Yıldız futbolcunun yaşadığı rahatsızlık Galatasaray cephesinde endişe yarattı.

OSİMHEN SAKATLANDI MI?

Victor Osimhen, Nijerya'nın Demokratik Kongo ile karşı karşıya geldiği play-off finalinde ilk yarıyı tamamlamasına rağmen ikinci yarıya devam edemedi. Teknik ekip, yıldız golcüyü devre arasında bacağının arkasında hissettiği sorun nedeniyle kenara aldı. Osimhen'in yerini Akor Adams alırken, oyuncunun sahayı terk ederken gözyaşlarına hakim olamadığı görüntüler kısa sürede gündeme yansıdı. Müsabakanın ardından açıklamada bulunan Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Osimhen'in devre arasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyundan çıkarıldığını belirtti.

Karşılaşmayı kaybederek Dünya Kupası şansını yitiren Nijerya'da Osimhen'in sakatlığının boyutu merak konusu oldu. Oyuncunun maç sırasında yaşadığı ağrının etkisiyle ikinci yarıya çıkamaması, hem ülkesinin teknik heyetinde hem de kulübü Galatasaray'da dikkatle takip edildi. Galatasaray camiasında bu sezon art arda gelen sakatlıklar nedeniyle oluşan kadro eksikliği düşünüldüğünde, Osimhen'in durumu ayrı bir önem taşıyor.

OSİMHEN SAKATLIK SON DURUM

Osimhen'in sakatlığıyla ilgili netleşmiş bir rapor bulunmazken, yıldız golcünün bacağının arkasında hissettiği problem nedeniyle oyundan alındığı açıklandı. Fransız L'Equipe'in de aktardığı bilgilere göre oyuncu, fiziksel sorunlar nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı. Karşılaşma sonrasında soyunma odasına yürürken gözyaşlarını tutamaması, yaşadığı rahatsızlığın onu ne kadar etkilediğini gösteren anlar arasında yer aldı. Nijerya teknik ekibi maç sonrası açıklamasında detaylı kontrollerin yapılacağını aktardı.

Galatasaray cephesi ise oyuncusundan gelecek raporu bekliyor. Takımda İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlıkları sebebiyle forma giyememesi; ayrıca Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın ceza nedeniyle kadrodan uzak olması, Osimhen'in durumunu daha da kritik hâle getirdi. Yıldız golcünün sağlık kontrollerinin ardından durumunun netlik kazanacağı belirtilirken, Sarı-kırmızılılar açıklama yapılmasını bekliyor.