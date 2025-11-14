Haberler

Ortaköy kumpir zehirlenmesi olayı nedir? Ortaköy kumpir zehirlenmesinde kaç kişi öldü?

Ortaköy'de yaşanan kumpir zehirlenmesi olayı hakkında detaylar gündeme geldi. Ortaköy'de yaşanan kumpir zehirlenmesi olayı, Türkiye'de gıda güvenliği tartışmalarını yeniden alarma geçirdi. Peki, Ortaköy kumpir zehirlenmesinde kaç kişi öldü? Çocuklar öldü mü, anne-baba yaşıyor mu? Detaylar haberimizde...

İstanbul Ortaköy'de yaşanan kumpir ve midye zehirlenmesi faciası, Almanya'dan tatile gelen bir ailenin trajedisiyle gündeme geldi. Peki, Ortaköy kumpir zehirlenmesi olayı nedir? Ortaköy kumpir zehirlenmesinde kaç kişi öldü? Çocuklar öldü mü, anne-baba yaşıyor mu? Detaylar...

ORTAKÖY KUMPİR ZEHİRLENMESİ OLAYI NEDİR?

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesi, 11 Kasım 2025'te Ortaköy'de bir sokak satıcısından midye ve restoranda kumpir yedi. Ertesi gün başlayan mide bulantısı, kusma gibi şikâyetlerin ardından aile Fatih'te kaldıkları otele döndü, ancak durum kısa sürede ciddileşti. Hâlen gıda zehirlenmesi şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında hem otel hem yemek yedikleri noktada incelemeler başlatıldı.

İlgili resmi açıklamalarda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de süreci doğrulayarak, "şüpheli gıda zehirlenmesi" üzerinde durulduğunu ve numune toplandığını bildirdi.

ORTAKÖY KUMPİR ZEHİRLENMESİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Bu trajik olayda iki çocuk hayatını kaybetti. Haberlere göre 6 yaşındaki Kadir Muhammet B. ile 3 yaşındaki Masal B., zehirlenme sonrası hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Resmî kaynaklar, ölü sayısının yalnızca bu iki çocuk olduğunu belirtirken, soruşturma süreci ve otopsi raporları ölüm nedenini netleştirmeye çalışıyor.

ORTAKÖY KUMPİR ZEHİRLENMESİNDE ÇOCUKLAR ÖLDÜ MÜ?

İki kardeş çocuk, 6 yaşındaki Kadir Muhammet B. ve 3 yaşındaki Masal B., Ortaköy'de yedikleri midye ve kumpirden sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldılar ve tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdiler.

ORTAKÖY KUMPİR ZEHİRLENMESİNDE ANNE-BABA YAŞIYOR MU?

Eve, anne ve baba hayattalar, ancak durumları ağır. Babası Servet B., entübe edilirken; annesi Çiğdem B. yoğun bakımda tedavi görüyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, ailenin tüm fertleri hastanede izleniyor ve tedavileri sürüyor.

