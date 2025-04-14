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Orta şeritten giden sürücülere ceza mı kesilecek? Beklenen açıklama geldi

Orta şeritten giden sürücülere ceza mı kesilecek? Beklenen açıklama geldi
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Bazı basın yayın organlarında yer alan "orta şeridi kullananlara ceza gelecek" iddiası, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Açıklamada, bu konuda herhangi bir resmi çalışmanın bulunmadığı belirtildi ve asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Artık sağ şerit boşken orta şeridi kullananlara ceza gelecek" iddiaları sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamada, trafikte orta şeridi gereksiz yere kullanan özel araç sürücülerine cezai işlem uygulanacağına dair haberlerin asılsız olduğu ifade edilerek, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu yönde bir çalışması bulunmadığı belirtildi. Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olan bu tür haberlere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" uyarısı yapıldı.

İşte DMM tarafından yapılan o açıklama;

Orta şeritten giden sürücülere ceza mı kesilecek? Beklenen açıklama geldi

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Gündem
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıSami İşgören:

olsun orta şeritte gidenede ceza yazın her şey vatan için reis halkını düşünen adam.iki gün sonra arabanın kapısından gıcırtı geliyor yaz ceza,kapıyı neden sert kapattın yaz ceza.bizler müstahakız helal sana reiss milletin anladığı dilden konuşuyorsun.

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

hükümeti zayıflatmak için atılmayan iftira söylenmeyen yalan bırakmadınız. nasıl bir muhalefet ile sınanıyoruz.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ya siz manyak mısınız orta şeritten gitmeyecek de nereden gidecek,yalan haber yapıp milleti galeyana getirmeyin

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Haber Yorumlarıyasarkartal1970:

Zaten bu iddaya inanan olduysa asla şöförlükle alakası yoktur çünkü orta şerit sollama şeridi değildir

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Haber YorumlarıI. Borrel:

Trafikten anlayanda yorum yazıyor anlamayanda yazıyor. Sağ şerit ağır vasıta ve yavaş giden trafik içindir, orta şerit normal hızda gitmek için ve sol şeritse sollamak içindir. Belliki buradakiler trafik egitimini kahvehanede okey masasında alıyor.

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Haber YorumlarıI. Borrel:

Neden olmasın, avrupa'nın her uygulaması hoşumuza gidiyor, gereksiz yere orta şeridi kullanmak Avrupa'da yasak ve cezası var öncelik sağ şerit olmalı ve kurallara uymayanlar cezalandırılmalı. Hollanda mesela, kanunlar ve vergiler ülkesi, halkı huzur içinde yaşıyor.

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Haber YorumlarıALİ BEY:

Sol şeritte 50 ile orta şeritte 40 ile giden watsapp gruplarına yazın tabi cezayı kimse gıkını çıkarmaz.

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Haber YorumlarıNecati Cevik:

sağşerit boşken orta şeritten gidene ceza gelsiiiiiinnn.

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Hükümwti silerler denesi

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Haber YorumlarıHikmet Demirci:

Sağ şeridi kamyonlar kapatmış oluyor zaten. Orta şeritten başka hangi şeritten gidilecek ki bunun dile getirilmesi bile çok saçma

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