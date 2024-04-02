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Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi? Organize İşler 2 ne zaman, hangi çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu ne, oyuncuları kimler?

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Organize İşler Sazan Sarmalı, Yılmaz Erdoğan'ın 2018 yılında hem yönetip hem başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon-komedi filmidir. Organize İşler 2: Sazan Sarmalı nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Ne zaman, hangi kanalda?

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAKTIR?

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı bugün 8 Kasım Salı saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecek. Filmin tekrarı saat 22:30 'da yayınlanacaktır.

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI NE ZAMAN ÇIKTI?

Organize İşler Sazan Sarmalı, Yılmaz Erdoğan'ın 2018 yılında hem yönetip hem başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon-komedi filmidir. Başlangıçta vizyon tarihi 4 Ocak 2019 olarak belirlenen film 1 Şubat'ta vizyona girdi. 15 Şubat'tan itibaren Netflix'te yayınlanmaya başladı.

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu ne, oyuncuları kimler? Ne zaman, hangi kanalda?

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?

Organize İşler 2, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. Asım Noyan yıllarca söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır.

Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan'a ait. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'da yapılmıştır. Film İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmiştir.

ORGANİZE İŞLER 2 SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

Bensu Soral (Nazlı Noyan)

Okan Çabalar (Taklacı Ziya)

Ahmet Mümtaz Taylan (Kerami)

Atakan Çelik (Bahadır)

Erdem Baş (Dombili Hayri)

Ersin Korkut (Pokemon Ersin)

Güven Kıraç (İhsan)

Ekin Türkmen (Ecem)

Ata Demirer (Sıtkı Besnici)

Mahir İpek (Taci)

Cihan Talay (Nektar)

Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi? Organize İşler 2 ne zaman, hangi çekildi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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