ORDU'da seçim itirazları sonuçlandı mı? Ordu'da hangi parti kazandı?

YSK, CHP'nin Hatay ve İskender, İyi Parti'nin ise Ordu seçimlerine ilişkin "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurularını reddetti. YSK, ayrıca AK Parti'nin Ardahan'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu da reddetti. Peki, Ordu'da seçim itirazları sonuçlandı mı? Ordu'da hangi parti kazandı?

ORDU'DA SEÇİM İTİRAZLARI SONUÇLANDI MI?

İyi Parti, Ordu'da seçimin yenilenmesine yönelik YSK'ya ikinci kez başvuruda bulunmuştu. Ancak YSK İyi Parti'nin bu başvurusunu da reddetti.

ORDU'DA HANGİ PARTİ KAZANDI?

İyi Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik ikinci bir dilekçeyle YSK'ya başvurduklarını ve "tam kanunsuzluk" nedeniyle seçimin yenilenmesini talep ettiklerini kaydetmişti.