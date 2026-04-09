Op. Dr. Bilgehan Aydın: Estetik cerrahi bir değişim sürecidir

Küresel estetik cerrahi sahnesinde rekabetin yalnızca teknik yeterlilikle sınırlı kalmadığını belirten Op. Dr. Bilgehan Aydın, bu alanın artık vizyon, empati ve hasta deneyimiyle şekillendiğini ifade etti. Türkiye’den yükselerek uluslararası alanda hasta kabul eden Aydın, mesleki yaklaşımını “değişim odaklı” olarak tanımladı.

Malatya’da başlayan eğitim sürecini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladığını, ardından Yeditepe Üniversitesi’nde estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanında uzmanlaştığını aktaran Aydın, akademik sürecin mesleki bakış açısını şekillendirdiğini dile getirdi. Aydın, estetik cerrahinin yalnızca dış görünüşe yönelik bir müdahale olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Biz sadece fiziksel bir değişiklik yapmıyoruz. Hastanın kendine bakışını, özgüvenini ve sosyal yaşamını da etkileyen bir sürecin parçasıyız” dedi.

"ÖZELLİKLE REVİZYON RİNOPLASTİ OPERASYONLARDA ÇOK BOYUTLU BİR YAKLAŞIM BENİMSİYORUZ"

Özellikle revizyon rinoplasti gibi operasyonlarda çok boyutlu bir yaklaşım benimsediklerini ifade eden Aydın, “Bir operasyonun başarısı aynadaki görüntüyle değil, hastanın kendine bakışındaki değişimle ölçülür” diye konuştu.

Uluslararası hasta profiline de değinen Aydın, farklı coğrafyalardan gelen hastaların beklentilerinin değişkenlik gösterdiğini belirtti. Avrupa’dan gelen hastaların daha doğal sonuçlar talep ettiğini, Orta Doğu’dan gelen hastaların ise daha belirgin estetik uygulamalara yöneldiğini ifade eden Aydın, “Her hastayı sadece anatomik olarak değil, kültürel bir kimlik olarak değerlendiriyoruz” dedi.

"İSTANBUL, SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNEMLİ BİR MERKEZ HALİNE GELDİ"

İstanbul’un sağlık turizminde önemli bir merkez haline geldiğini kaydeden Aydın, kendisinin de Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan hasta kabul ettiğini söyledi. Ulusal ve uluslararası kongreleri yakından takip ettiğini belirten Aydın, bilimsel gelişmeleri pratiğe entegre etmenin önemine dikkat çekti.

Mesleğini yalnızca cerrahi bir uygulama olarak görmediğini ifade eden Aydın, her operasyonu yeni bir başlangıç olarak değerlendirdiğini belirterek, “Her hasta, kendi hikâyesiyle geliyor. Biz de o hikâyenin bir parçası oluyoruz” dedi.

Estetik cerrahinin yaşam kalitesini artıran bir alan olduğunu dile getiren Aydın, bu alandaki başarının yalnızca teknik sonuçlarla değil, hastaların hayatında yarattığı değişimle ölçülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.