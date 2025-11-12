Öner Erkan kimdir? Öner Erkan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Sahne ve ekranların güçlü isimlerinden biri olan Öner Erkan, izleyiciyi hem ekran başında hem de tiyatro sahnesinde büyülemeye devam ediyor. Peki, ekranların bu tanıdık yüzünün perde arkasında neler yaşanıyor? Kariyerinin dönüm noktaları ve bilinmeyen yönleri, meraklı izleyicileri bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖNER ERKAN KİMDİR?

Öner Erkan, dizi ve sinema oyuncusu olarak tanınıyor. Tiyatroya genç yaşta adım atan Erkan, hem sahne hem de ekran performanslarıyla dikkat çeken bir isim haline gelmiştir. Çocuk yaşlarda aldığı oyunculuk kurslarıyla başlayan yolculuğu, üniversitede 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde aldığı eğitimle daha da pekişmiştir.

Televizyon dünyasına ilk olarak TRT'de sunduğu çocuk programı ile adım atan Öner Erkan, sahne deneyimini İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda iki sezon dansçı olarak çalışarak ve Oyun Atölyesi'ndeki projelerde rol alarak geliştirmiştir.

ÖNER ERKAN KAÇ YAŞINDA?

Öner Erkan, 1980 yılında doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

ÖNER ERKAN NERELİ?

Başarılı oyuncu İzmir doğumludur ve sanat hayatına da bu şehirde başlamıştır.

ÖNER ERKAN'IN KARİYERİ

Öner Erkan, hem televizyon dizilerinde hem de sinema filmlerinde önemli roller üstlenmiştir. Avrupa Yakası dizisinde Fatoş'un genç sevgilisi olarak dikkat çeken oyuncu, İki Aile dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

Sinema dünyasında Organize İşler, Yedi Kocalı Hürmüz, Son Osmanlı Yandım Ali, Kağıt ve Hırsız Var gibi filmlerde rol almış, "Bornova Bornova" filmindeki performansıyla Altın Portakal'da "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" kazanmıştır. Özel hayatındaki tarzı ve medyaya yansıyan açıklamalarıyla da gündeme gelen Erkan, günümüzde Deli Saraylı dizisinde "Ayyar" karakterini canlandırmaktadır.?