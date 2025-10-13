One Punch Man 3. sezon ne zaman çıkacak? One Punch Man 3. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanıyor?

Uzun süredir sessizliğini koruyan One Punch Man, nihayet 3. sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Saitama'nın durdurulamaz gücü ve tek yumrukluk dövüşleri ekranlara yeniden taşınırken, hayranlar bu sezonda karşısına kimlerin çıkacağını merakla bekliyor. Yeni sezonda sadece aksiyon değil, kahkaha ve sürprizlerle dolu bir serüven de izleyicileri bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ONE PUNCH MAN'İN 3. SEZON YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?

yapılan duyuruya göre, anime tarihinin ikonik yapımlarından biri olan One Punch Man, Ekim 2025'te 3. sezonuyla izleyiciyle buluşacak. Henüz kesin bir gün verilmemiş olsa da, Japon anime takvimine göre sezonun ayın ilk haftalarında başlaması bekleniyor.

Bu özel sezonun, aynı zamanda serinin 10. yıl dönümüne denk gelmesi ise beklentileri daha da artırıyor. Saitama'nın tek yumrukla düşmanlarını yerle bir ettiği aksiyon dolu sahneler, altı yıl aradan sonra yeniden ekranlara taşınacak. İlk sezonu 2015'te, ikinci sezonu 2019'da yayınlanan seri, 2025 sonbaharında izleyicilerini büyük bir nostaljiyle buluşturacak.

ONE PUNCH MAN'İN KONUSU NEDİR?

One Punch Man 3. sezonu, aksiyonun ve karakter gelişiminin zirveye çıktığı Monster Association Arc ile geri dönüyor. Bu sezon, Yusuke Murata'nın çizdiği mangadan uyarlanarak, Hero Association ile Monster Association arasındaki destansı savaşı ekranlara taşıyacak.

Görünüşte barış teklif eden ancak asıl amacı dünyayı ele geçirmek olan Monster Association, liderleri Orochi ve Gyoro Gyoro önderliğinde büyük bir saldırı başlatıyor. Canavarların saldırısına karşı, S-sınıfı kahramanlar örgütlenerek düşmanın kalbine baskın düzenliyor. Bu savaş, sadece fiziksel bir mücadele değil; aynı zamanda strateji, ihanet ve fedakârlıkla örülü bir savaş halini alıyor.

Öte yandan, Saitama ve Genos'un günlük kahramanlık görevleri devam ederken, hikâyeye "kahraman avcısı" olarak bilinen anti-kahraman Garou dahil oluyor. Garou'nun sıradışı gücü ve kahramanlara duyduğu nefret, olayların gidişatını tamamen değiştiriyor. Özellikle Garou ile Saitama arasında yaşanacak yüzleşme, sezonun en merak edilen anları arasında.

Ayrıca, sezona damgasını vuran bir başka detay ise Büyük Kâhin Madame Shibabawa'nın uzun zaman önce yaptığı "dünyanın sonu" kehanetinin gerçek olma ihtimali... Bu gizemli öngörü, izleyicilere sezon boyunca gerilim dolu anlar yaşatacak.

One Punch Man 3. sezon, sadece dövüş sahneleriyle değil, aynı zamanda karakterlerin içsel çatışmaları ve dramatik gelişmeleriyle de unutulmaz bir sezon olmaya hazırlanıyor.

ONE PUNCH MAN İLK NE ZAMAN ÇIKTI?

One Punch Man, ilk olarak 3 Ekim 2015 tarihinde anime serisi olarak yayın hayatına başladı. Anime, Japonya'da TV Tokyo başta olmak üzere çeşitli kanallarda gösterildi. İlk sezonu toplam 12 bölüm sürdü ve kısa sürede dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi kazandı.