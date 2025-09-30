Önder Aytaç kimdir? Önder Aytaç kaç yaşında, nereli?

Önder Aytaç kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Akademik ve gazetecilik kariyeri nasıl şekillenmiştir? Ayrıca hakkında açılan dava ve yurt dışına kaçışıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Bu yazıda, Önder Aytaç'ın hayatı, kariyeri ve hukuki süreci hakkında bilinmesi gereken temel bilgiler yer almaktadır. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖNDER AYTAÇ KİMDİR?

Önder Aytaç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve Birleşik Krallık'ta Hull Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktora eğitimini tamamlamış bir akademisyendir. Polis Akademisi ve Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bakan danışmanlığı görevinde bulunmuştur.

Akademik çalışmalarının yanı sıra gazetecilik alanında da aktif olmuş; çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. Ayrıca Siyasal İletişim dersleri vermiştir.

ÖNDER AYTAÇ KAÇ YAŞINDA?

Önder Aytaç'ın doğum tarihi ile ilgili kamuoyunda net bir bilgi bulunmamaktadır.

ÖNDER AYTAÇ NERELİ?

Önder Aytaç'ın memleketi hakkında kesin bir bilgi mevcut değildir. Ancak eğitim hayatı ve mesleki çalışmaları Türkiye merkezlidir.

ÖNDER AYTAÇ DAVASI NEDİR?

Önder Aytaç hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten dolayı açılan bir dava bulunmaktadır. Duruşmalara katılmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. 17 Kasım 2014 tarihinde İstanbul'dan yurt dışına kaçtığı ve o tarihten itibaren firari olduğu bilinmektedir. 2016 yılında Mısır'da gözaltına alınmış ancak Türkiye'ye iade edilmemiştir ve halen yurt dışında yaşamını sürdürmektedir.

ÖNDER AYTAÇ KARİYERİ

Önder Aytaç, hukuk eğitimi aldıktan sonra siyasal bilgiler alanında doktora yapmış ve akademik kariyerine Polis Akademisi'nde öğretim üyeliği ve dekan yardımcılığı görevleriyle başlamıştır. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bakan danışmanlığı görevini üstlenmiştir.

Akademik çalışmalarının yanı sıra gazetecilik alanında çeşitli köşe yazarlıkları yapmış, özellikle The New Anatolian ve Taraf gazetelerinde yazılar kaleme almıştır. Ayrıca Zirve Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiştir. Kariyerinde akademik ve siyasi alanlarda çeşitli pozisyonlarda bulunmuş, aynı zamanda yazarlık ve danışmanlık faaliyetlerinde yer almıştır.