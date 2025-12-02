Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Bartın'da görev yapan Trafik Jandarma personelinin, yazdığı ceza ve sonrasında sergilediği davranış milyonların yüreğini ısıttı.

ŞEHİT BABASI OLDUĞUNU ÖĞRENDİLER

Rutin denetimler sırasında hatalı park nedeniyle bir sürücüye trafik cezası uygulayan jandarma personeli, işlem sonrası ceza yazdığı kişinin bir şehit babası olduğunu öğrendi.

"SİZ BU VATAN İÇİN EVLADINIZI VERDİNİZ"

Bartın Olay'da yer alan habere göre, Bu bilgi üzerine büyük bir mahcubiyet yaşayan jandarma personeli, mesai sonrası şehit babasının kapısını çalarak kendisini tanıttı. Yazdığı cezanın görev gereği olduğunu ancak yüreğinin buna razı olmadığını söyleyen personel, "Siz bu vatan için evladınızı verdiniz, biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz" diyerek trafik cezasını kendi cebinden ödemekte ısrar etti.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Şehit babasının kabul etmek istememesine rağmen duygulu anlar yaşandı. Jandarma personeli, büyük bir saygı ve mahcubiyetle ücreti kendisi ödeyerek oradan ayrıldı. Şehit babası ise, "Evladımı geri getiremez ama bu davranış bir baba olarak yüreğime dokundu. Devletimizin, evladımızın emaneti olduğumuzu unutmaması bize güç veriyor" ifadelerini kullandı.