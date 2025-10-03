On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?

On Numara oyununun güncel sonuçları yoğun şekilde sorgulanıyor. 3 Ekim 2025 Cuma günü yapılan çekiliş noter onayıyla canlı olarak yayınlanıyor. Katılımcılar hem kazandıran numaraları hem de ikramiye durumunu öğrenmek istiyor. On Numara sonuçları ve tüm detaylar için güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen On Numara oyununda bir ya da birden fazla kolon doldurularak şansınızı deneyebilirsiniz. Tek kolon ücreti 2 TL olarak belirlenmiştir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

Sen Seç seçeneği ile oyuncular kupondaki numaraları kendileri belirleyebilir ya da sistemin rastgele oluşturduğu 10 sayıyla kupon hazırlayabilir. Kuponu doldurmak istemeyenler için kolon altındaki "Sen Seç" kutucuğu işaretlendiğinde, şanslı sayılar otomatik olarak oluşturulur.

SİSTEM OYUNU

Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlendiğinde sistem devreye girerek bu fazla numaralardan tüm kombinasyonları ayrı kolonlar şeklinde oluşturur. Bu sayede çoklu oyun imkânı sağlanır.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ

Oyuncular "Çoklu Çekiliş" kutucuğunu işaretleyerek birden fazla çekilişe aynı kuponla katılabilirler.

KOLON İPTALİ

Doldurulan bir kolon oynanmak istenmezse, ilgili kolonun altındaki "İptal" kutucuğu işaretlenerek geçersiz hale getirilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Çekiliş sonucunda 10, 9, 8, 7 ya da 6 sayıyı doğru tahmin edenler ödül kazanır. Hiçbir sayıyı bilemeyen oyuncular da ikramiye hakkı elde eder. 10 numarayı doğru bilenler ise büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı kategoride birden fazla kazanan olması halinde ödül havuzu eşit olarak paylaşılır.

3 EKİM 2025 ON NUMARA SONUÇLARI

3 Ekim 2025 tarihli On Numara çekilişinin sonuçları: