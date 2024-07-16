ÖN LİSANS NEDİR? Ön Lisans 2 yıllık mı oluyor? 2 yıllık bölümler hangileri?
2024 YKS sonuçları açıklandı. Adaylar, ön lisans ve lisans arasındaki farkı merak ediyor. Ön lisans, üniversitelerin 2 yıllık eğitim veren bölümlerine verilen isimdir. Ön lisans programları, genellikle mesleki ve teknik bilgi ağırlıklıdır ve mezunlarına 'ön lisans diploması' verilir. Ön lisans bölümleri, birçok farklı alanda eğitim vermektedir.
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar lisans ve ön lisans bölümlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlara göre, adaylar 2 yılık veya 4 yıllık bölümlere yerleşecek. Ön lisans'ın ne demek olduğu merak ediliyor. Adaylar, Ön Lisans 2 yıllık mı oluyor? 2 yıllık bölümler hangileri? Sorularının cevabını araştırıyor.
2 YILLIK TYT PUANIYLA MI ALIYOR?
Türkiye'de 2 yıllık ön lisans programlarına başvurmak için Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı gereklidir. TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumudur ve bu sınavdan alınan puan, 2 yıllık bölümlere yerleşmek için kullanılır.
2 YILLIK BÖLÜMLER HANGİLERİ?
Türkiye'de birçok farklı alanda iki yıllık ön lisans programları bulunmaktadır. İşte bazı popüler 2 yıllık bölümler:
Bilgisayar Programcılığı
Elektrik
Elektronik Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Mekatronik
Aşçılık
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Grafik Tasarım
Otomotiv Teknolojisi
Çocuk Gelişimi
Laborant ve Veteriner Sağlık
Moda Tasarımı
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Turizm ve Otel İşletmeciliği