ÖN LİSANS NEDİR? Ön Lisans 2 yıllık mı oluyor? 2 yıllık bölümler hangileri?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar lisans ve ön lisans bölümlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlara göre, adaylar 2 yılık veya 4 yıllık bölümlere yerleşecek. Ön lisans'ın ne demek olduğu merak ediliyor. Adaylar, Ön Lisans 2 yıllık mı oluyor? 2 yıllık bölümler hangileri? Sorularının cevabını araştırıyor.

2 YILLIK TYT PUANIYLA MI ALIYOR?

Türkiye'de 2 yıllık ön lisans programlarına başvurmak için Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı gereklidir. TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumudur ve bu sınavdan alınan puan, 2 yıllık bölümlere yerleşmek için kullanılır.

2 YILLIK BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Türkiye'de birçok farklı alanda iki yıllık ön lisans programları bulunmaktadır. İşte bazı popüler 2 yıllık bölümler:

Bilgisayar Programcılığı

Elektrik

Elektronik Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi

Mekatronik

Aşçılık

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Grafik Tasarım

Otomotiv Teknolojisi

Çocuk Gelişimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Moda Tasarımı

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Turizm ve Otel İşletmeciliği