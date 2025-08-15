Ön Lisans KPSS ne zaman? KPSS Ön Lisans sınavı bu yıl var mı?

Kpss ön lisans sınavına dair 2025 yılı takvimi merak ediliyor. Özellikle 2024 yılında düzenlenen sınava katılamayan adaylar, önümüzdeki yıl yeniden sınav yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. KPSS ön lisans oturumları, ÖSYM tarafından belirli periyotlarla uygulanırken, adaylar 2025 yılında KPSS ön lisans sınavı düzenlenecek mi sorusunun net yanıtını araştırıyor. KPSS ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS ön lisans sınavı, iki yılda bir Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. En son sınav 1 Eylül 2024 tarihinde yapılmış olup, bir sonraki uygulama ise planlamaya göre 2026 yılında gerçekleştirilecektir. Ön lisans düzeyindeki bu sınav, meslek yüksekokulları veya iki yıllık üniversite programlarından mezun olan adaylara yöneliktir. Sınavda katılımcılara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sorular yöneltilir. Bu sınav, kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunları için önemli bir değerlendirme sürecini oluşturur.KPSS sınav takvimine göre, 2025 yılında 7-13 ve 14 Eylül tarihlerinde KPSS lisans düzeyi gerçekleşecek. Ön lisans ve ortaöğretim KPSS oturumları bu yıl olmayacak.

2 YILDA BİR OLAN KPSS NE ZAMAN BAŞVURULUR?

KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları iki yılda bir yapıldığı için her yıl başvuru alınmamaktadır. Son sınav 2024 yılında gerçekleştirildiğinden, 2025 takviminde ön lisans KPSS başvuru dönemi bulunmamaktadır. Ön lisans KPSS'nin bir sonraki sınavı ise 2026 yılında düzenlenecek olup, bu sınavın Eylül veya Ekim aylarında yapılması beklenmektedir.