Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için 25 Mart'ta başlayan seçimlerin 37'nci tur oylamasında 193 oy alan Ömer Kerkez Yargıtay Birinci Başkanı seçildi. YARGITAY BAŞKANI KİM OLDU? 37. turda Yargıtay başkanı seçildi mi, kim? ÖMER KERKEZ kaç oy aldı? YARGITAY BAŞKANI kaç oy ile seçildi?İşte ayrıntılar...

ÖMER KERKEZ KAÇ OY ALDI?

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart'ta görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta seçim süreci başlamıştı. Yargıtay Genel Kurulu'nca Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için gerçekleştirilen 37'nci tur oylamada, 348 üyeden 193'ünün oyunu alan Ömer Kerkez Yargıtay Birinci Başkanı seçildi. Mehmet Akarca ise 103 oy aldı.

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

Antakya'da 1966 yılında doğan Ömer Kerkez, eğitim hayatına Antakya'da başladı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından, askerlik görevini Trabzon'da tamamlayan Kerkez, Hatay'da hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı ve çeşitli il ve ilçelerde önemli görevler üstlendi. Elbistan, Kozluk ve Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini başarıyla yerine getirdi. 2017 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Kerkez, şu anda Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ömer Kerkez, evli ve üç çocuk babasıdır.