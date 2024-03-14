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Ömer Faruk Yeprem kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kulp Belediye başkan adayı Ömer Faruk Yeprem kaç yaşında, nereli?

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Ömer Faruk Yeprem kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kulp Belediye başkan adayı Ömer Faruk Yeprem kaç yaşında, nereli? AK Parti Diyarbakır- Kulp Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Yeprem merak ediliyor. Ömer Faruk Yeprem kaç yaşında ve nereli? Bu ve benzeri soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Diyarbakır- Kulp Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Yeprem oldu. Peki, Ömer Faruk Yeprem kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kulp Belediye başkan adayı Ömer Faruk Yeprem kaç yaşında, nereli?

ÖMER FARUK YEPREM KİMDİR?

AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Diyarbakır- Kulp Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Diyarbakır AK Parti 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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