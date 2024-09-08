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Ömer Eroğlu kimdir? Şehit Uzman Çavuş Ömer Eroğlu kaç yaşında, memleketi neresi?

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Tunceli'de zırhlı askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 askerimiz şehit oldu, 1 asker ağır yaralandı. Kahreden gelişme sonrası Ömer Eroğlu kimdir? Şehit Uzman Çavuş Ömer Eroğlu kaç yaşında, memleketi neresi, araştırıldı.

Tunceli'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 4 askerimiz şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya açıklamasında, "Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur" ifadelerini kullandı. Ömer Eroğlu kimdir? Şehit Uzman Çavuş Ömer Eroğlu kaç yaşında, memleketi neresi?

KAZA SONUCU 4 UZMAN ÇAVUŞUMUZ ŞEHİT OLDU

Kaza, Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Kuşluca ile Bilgeç köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 JAA 408 plakalı zırhlı araç henüz tespit edilemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı. Kazada 3 asker olay yerinde şehit olurken, 2 asker ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye helikopterle asker, 112, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 asker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir asker daha şehit oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

Ömer Eroğlu kimdir? Şehit Uzman Çavuş Ömer Eroğlu kaç yaşında, memleketi neresi?

ÖMER EROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun, Zonguldak'taki baba ocağına acı haber ulaştı.

30 yaşındaki Şehit Eroğlu'nun, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ortacı köyünde yaşayan baba Ali ile anne Hafize Eroğlu ve kardeşlerine şehadet haberi yetkililerce verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş ve ilçe protokolü de aile fertlerine başsağlığı diledi.

Öte yandan şehadet haberinin ardından köy sakinleri de evlerinin pencere ve balkonlarına Türk bayrağı astı.

4 yıllık evli olan şehit Ömer Eroğlu'nun 4 kardeşi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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