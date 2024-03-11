Ömer Ercan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Ömer Ercan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Ömer Ercan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ömer Ercan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Ömer Ercan nereli? Detaylar haberimizdedir…

ÖMER ERCAN KİMDİR?

Ömer Ercan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Haymana Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.