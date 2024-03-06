Ömer Durak kimdir? CHP Mardin Belediye Başkan Adayı Ömer Durak kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Mardin Belediye Başkan Adayı Ömer Durak kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ömer Durak kimdir? CHP Mardin Belediye Başkan Adayı Ömer Durak nereli? Detaylar haberimizdedir…

ÖMER DURAK KİMDİR?

Ömer Durak, Kızıltepe Başak Köyü'nde büyüdü. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra inşaat sektöründe çalışmaya başladı. 2016 yılından sonra gayrimenkul işine adım attı ve uzman emlak adı altında faaliyet gösterdi. 2019'da turizm sektörüne girerek Expert Otel adında şubeler açtı. 2023'te Expert Oteller zincirini kurdu ve aynı yıl CHP'den Mardin Milletvekili adaylığını üstlendi. Ömer Durak, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Mardin Belediye Başkan Adayıdır.