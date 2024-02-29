Ömer dizisi Samet kimdir? Yaşar Üzer kimdir, kaç yaşında? soruları gündeme geliyor. Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır paylaştığı Ömer dizisinin kadrosu genişliyor. Son olarak Ayfer Dönmez'in dahil olduğu diziye usta oyuncu Yaşar Üzer de geliyor. Ömer dizisi Samet kimdir? Yaşar Üzer kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir...

ÖMER DİZİSİ SAMET KİMDİR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu fenomen dizide "Samet" rolüne hayat verecek. Sedef Bayburtluoğlu Gürerk- Deniz Madanoğlu'nun yazdığı dizide Samet, Barış Falay'ın oynadığı Reşat'ın bir sağlık kontrolü için İstanbul'a gelen, çok değer verdiği dostu rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Cem Karcı'nın yönettiği Ömer dizisine önceki gün de avukat Nehir rolüyle Ayfer Dönmez dahil olmuştu.

Yaşar Üzer

YAŞAR ÜZER KİMDİR?

Türk tiyatrosu, sineması ve dizi dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Yaşar Üzer, 25 Mayıs 1956'da Diyarbakır'da doğdu. Kariyerine Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'nda başlayan Üzer, daha sonra Nejat Uygur Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Hadi Çaman Tiyatrosu, Deve Kuşu Tiyatrosu ve Ahmet Yenilmez Sanat Merkezi gibi önemli sahnelerde çalıştı.

Oyunculuk kariyerine tiyatroda başlayan Yaşar Üzer, 1993 yılından itibaren çeşitli sinema ve dizi yapımlarında da yer aldı. Hastane, İskilipli Atıf Hoca, Kağıt Ev, Kadın, Dinle Sevgili, Düşman Kardeşler, Ekmek Teknesi, Arka Sokaklar, Kadın, Hicran gibi birçok projede rol aldı. 2006 yılında ise Kınalı Kuzular adlı televizyon filminde önemli bir karakteri canlandırdı. Yaşar Üzer, yeni projelerde yer alarak oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam ediyor.