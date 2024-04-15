Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 51. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?

Ömer 51. bölümü canlı izle! Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer dizisi canlı izle! Star TV Ömer 51. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?

ÖMER KONUSU NEDİR?

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye'nin Ömer'e evlenmek için uygun birini aradığını öğrenen Gamze, bu duruma inanmakta zorlanır. Fakat Gamze ile ilişkisinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını ve kalbinin sesini dinlemenin onu mutsuz ettiğini düşünen Ömer, artık bu konuda babasının uygun gördüğü şekilde ilerleyeceğini söyler.

Reşat ve Nurhayat, sevdalarının geçmişte kaldığına kendilerini inandırmaya çalışsalar da durumun hiç de öyle olmadığını biliyorlardır. Nisa'nın gönlünü kazanmak için aşk notlarına devam eden Hakan, karmaşık duygular hissettiği bir durumla karşı karşıya kalır. Ömer, Safiye'nin bulduğu gelin adaylarıyla görüşürken Gamze gururu, sevgisi ve öfkesi arasında sıkışıp kalır.

Çiçek, Reşat ile Nurhayat arasında bir şeyler olduğundan şüphelenmeye başlar. Ömer'in son hamlesi Gamze'yi çileden çıkarırken ikili arasındaki atışmalar devam eder. Nuran hiç hazzetmese de Fatma ile Rahmi arasındaki aşkta, herkesi şaşırtan yepyeni bir gelişme yaşanır.

ÖMER DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Ömer dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.