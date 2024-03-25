Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 49. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?

Ömer 49. bölümü canlı izle! Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer dizisi canlı izle! Star TV Ömer 49. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?

ÖMER DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Ömer dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

ÖMER KONUSU NEDİR?

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boşanma celbinin gelişi Ömer ve diğer herkes için şok etkisi yaratır. Bu haberi böyle bir şekilde öğrenmek Ömer'i çok derinden üzerken Gamze de bu kötü zamanlamadan mutsuzdur fakat boşanmaktan başka çarelerinin kalmadığına inanıyordur.

Nurhayat'ı Samet'in eşi olarak bir anda karşısında görmek Reşat'ı sarsarken ikisi arasında geçmişte yaşanan ve kaderlerini değiştiren bazı sırlar ortaya çıkar. Boşanma davası açtığı için herkes tarafından eleştirilen ve soğuk davranılan Gamze'ye, ihtiyaç duyduğu destek Tahir'den gelir.

Geçmişteki hatalarını sünger çekmek isteyen Tahir, lokantanın işleri için büyük çaba gösterir. Nisa ise gizemli aşığından gelen notları heyecanla bekler. Reşat, Samet'e dair önemli bir sıkıntıyı öğrenirken Çiçek onu çok şaşırtan bir manzarayla karşı kaşıya kalır. Boşanmayı istemeseler de başka bir çıkar yol bulamayan Gamze ile Ömer, buruk bir vedanın kıyısındadır.