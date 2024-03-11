Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 47. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?

Ömer 47. bölümü canlı izle! Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ömer dizisi canlı izle! Star TV Ömer 47. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak?

ÖMER DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Ömer dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Star TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

ÖMER KONUSU NEDİR?

Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. Cami imamı ve müezzinin hikayesinin ele alındığı diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizide Selahattin Paşalı'nın partneri Gamze'yi ülkemizin en başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır canlandıracak.

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşanan zor zamanları geride bırakmaya hazırlanırken Tahir'in gözaltına alınması, tüm aile için şok etkisi yaratır. Reşat ve Ömer, Tahir'i bu durumdan kurtarmak için harekete geçerken, başındaki belanın tahmin ettiklerinden daha büyük olduğu gerçeğiyle yüzleşirler.

Fatma'nın evi satması, Nisa ve ailesini kara kara düşündürürken, yeni çatışmaların da fitilini ateşler. Aralarındaki sorunları ve soğukluğu aşamayan Gamze ve Ömer, birbirlerinden adım beklerken bir yandan da Tahir'e yardımcı olabilmek harekete geçerler, fakat işler bekledikleri gibi gitmez.

Tahir'in tutuklu yargılanma haberi herkesi üzerken, Reşat ve Ömer olayın gidişatını değiştirebilecek bir tanık bulurlar. Gamze ise İzzet'in tuzağına düşmenin kıyısından döndüğünü fark eder. Gamze ile yeni bir sayfa açmak için harekete geçen Ömer, hayallerini yıkan bir manzarayla karşı karşıya kalır.