Ömer 55. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6 Mayıs Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Ömer dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Ömer 55. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Ömer 55. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6 Mayıs Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gamze'nin ortalarda olmaması Ömer'i endişelendirirken, Tayfun'un tuzağına düşerek kaçırılan Gamze büyük bir korku içindedir. Samet'in ölümü, Reşat'ı ve Nurhayat'ı yasa boğar. Evliliğinde istediği sevgiyi göremeyen Çiçek, Reşat'a, Nurhayat ile arasından çekileceğini söyler.

Gamze'nin kaçırıldığı haberi bomba gibi düşerken, Ömer onu kurtarmak için çareler aramaya başlar. Tayfun'un ne kadar tehlikeli bir adam olduğunu öğrenmekse, herkesin kaygısını daha da artırır. Bir yandan da annesinin başına gelenleri Tuna'dan saklamak için büyük çaba gösterirler.

Nurhayat ile Reşat arasındaki geçmişteki ilişkiyi öğrenen Nisa büyük bir şaşkınlık yaşar. Ömer, Reşat ve Hakan, Gamze'yi kurtarmak için tehlikeli bir operasyona girişirler. Nisa ile arasını düzeltebilmek için çabalayan Hakan, bir anda kendini ölüm kalım mücadelesinin ortasında bulur.

ÖMER55. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ömer 54. bölümle final yapıyor.