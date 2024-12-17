Sosyal medyada gündem olan bu afişler, "Bu mesaj ne anlama geliyor, kim hazırladı?" sorularını beraberinde getirdi. Özellikle afişlerin sıra dışı içeriği dikkat çekerken, kısa sürede bir reklam kampanyası olduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu merak uyandıran afişlerin, yakın zamanda yayınlanmaya hazırlanan Gassal dizisi için hazırlandığı ortaya çıktı. Peki, Gassal dizisi ne anlatıyor ve bu dikkat çeken kampanya neden bu kadar konuşuldu? Ölünce beni kim yıkayacak neyin reklamı? Detaylar haberimizde...

ÖLÜNCE BENİ KİM YIKAYACAK NEYİN REKLAMI?

Afişlerin, yakın zamanda yayınlanmaya hazırlanan Gassal dizisi için hazırlandığı ortaya çıktı.

GASSAL DİZİ KONUSU NEDİR?

Kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkayan Baki, onlar gibi olmamak için çabalamaya başlar. Hayatı boyunca uzak kaldığı şeylerle yüzleşir: Sosyalleşmeyi, evlenmeyi, toplum içine karışmayı deneyimler. Fakat 30'lu yaşlarına kadar bilinçli uzak durduğu şeyler onun için gerçekten de anlamsızdır. Instagram için sürekli fotoğraf çekilen gençler, sırf adet yerini bulsun diye yapılan evlilikler, arkadaş çevresinde söylenen pembe yalanlar onun için saçmadır. Kendisini yıkayacak birilerini bulma telaşı ile giriştiği bu yolda toplumu objektif bir gözle inceleme imkanı bulur. Bu yolculuğun sonunda ise geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşerek, yaşadığı kaygının temelinde ölüm korkusunun olduğunu keşfedecektir.

GASSAL DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldı.