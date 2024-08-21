Ölümlü Dünya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümlü Dünya filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ölümlü Dünya filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ölümlü Dünya konusu, özeti ve Ölümlü Dünya oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ölümlü Dünya filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümlü Dünya filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümlü Dünya filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümlü Dünya konusu nedir, Ölümlü Dünya oyuncuları kimler ve Ölümlü Dünya özeti gibi konuları inceliyoruz.
ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Uzun yıllardır Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten 8 kişilik Mermer Ailesi, dışarıdan bakıldığında işinde gücünde, sıradan bir esnaf ailesi gibi görünmektedir. Ancak bu ailenin sakladığı büyük bir sır vardır. Aile üyeleri kiralık katillerden oluşmaktadır ve dünya çapındaki bir örgüt için çalışmaktadırlar. Ancak yaptıkları bazı hatalar sonrasında deşifre olup açığa çıkarlar. Bu noktadan sonra peşlerine düşen örgütten kaçmak dışında bir seçenekleri kalmayacaktır. İlk olarak 26 Ocak 2018'de gösterime giren Ölümlü Dünya, 11 Mayıs'ta yeniden izleyicilerle buluştu.
ÖLÜMLÜ DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Ahmet Mümtaz Taylan - Gazanfer
Alper Kul - Oktay
Sarp Apak - Serhan
İrem Sak - Begüm
Doğu Demirkol - Zafer
Feyyaz Yiğit - Serbest
Meltem Kaptan - Sevil
Mehmet Özgür - İlhami
Özgür Emre Yıldırım - Atakan