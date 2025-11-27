Haberler

Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Kahramanmaraş'ta bir çiğköftecide kaydedilen görüntüler korkuttu. Çiğköftecinin deterjan şişesini sos kabı olarak kullandığı görüldü. Çiğköfteyi hazırlayan kişinin, "Bunu yiyebilen daha çıkmadı" şeklindeki sözleri ise dikkat çekti.

  • Kahramanmaraş'ta bir çiğköfteci, gıda ile temas etmemesi gereken bir deterjan şişesini çiğköfte hazırlığı sırasında sos veya malzeme kabı olarak kullandı.
  • Çiğköfteyi hazırlayan kişi, 'Bunu yiyebilen daha çıkmadı' sözlerini söyledi.

Kahramanmaraş'ta bir çiğköftecide kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, gıda hijyeni konusunda büyük bir skandalı ortaya çıkardı.

DETERJAN ŞİŞESİNİ SOS KABI OLARAK KULLANDI

İşletmenin, gıda ile temas etmemesi gereken bir deterjan şişesini çiğköfte hazırlığı sırasında sos veya malzeme kabı olarak kullandığı görüldü. Görüntülerde, çiğköfteyi hazırlayan kişinin "Bunu yiyebilen daha çıkmadı" sözleri ise durumun ciddiyetini ve içeriğin sıradan olmadığını göstererek büyük tepki çekti.

Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKaradagli:

Kirrogillerden

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan:

Hay sizin işinize

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
