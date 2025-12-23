Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontroller kapsamında mevzuata aykırı bulunan ürünler, marka ve model bilgileriyle kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. Bakanlık, son olarak çocuklara yönelik iki kırtasiye ürünü hakkında önemli bir karar aldı.

BOĞULMA RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın 22 Aralık tarihli duyurusuna göre, "Taros" markalı keçeli kalemlerin 3 yaş altı çocuklar için boğulma riski taşıdığı belirlendi. Ayrıca ayıcık figürlü "S-9171" model pembe silginin de aynı gerekçeyle güvensiz bulunduğu açıklandı.

SATIŞI YASAKLANDI, GERİ ÇAĞRILDI

Söz konusu iki ürünün satışının yasaklandığı ve piyasadan toplatılmasına karar verildiği bildirildi. Bakanlık yetkilileri, ebeveynler ve eğitimciler başta olmak üzere tüm tüketicileri uyararak, güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin derhal kullanımdan kaldırılması gerektiğini vurguladı.