oley'den Sıcacık Bir Dokunuş: Çalışan ve Çalışan Çocuklarının İsimleri Yeni Koleksiyonlarda Yaşam Buluyor

Soley yönetimi bu fikri,

"Çalışanlarımız bizim en büyük değerimiz. Onların hayatlarındaki en kıymetli varlıkları olan çocuklarını da markamızın bir parçası yapmak istedik."

sözleriyle anlatıyor. Pandemi sonrası başlayan bu özel uygulama, hem şirket içinde büyük bir motivasyon yarattı hem de müşterilerden yoğun ilgi gördü.

İsimlerini Ekip Arkadaşları ve Çocuklardan Alan Ürünlerin Duygusal Hikâyesi

Soley'in bu uygulaması koleksiyonlarda da dikkat çekici şekilde hayat buluyor:

"Ceyda" Altın ve Gümüş Kenarlı Yemek Takımı & Kahve Fincan Takımı:Zarif çizgilere sahip 24 parça porselen set ve 12 parça porselen kahve fincan takımı adını Soley ailesinin bir çalışanından alıyor. Hem günlük sofralar hem özel davetler için tasarlanan takımlar, ince işçiliği ve modern duruşuyla öne çıkıyor.

"Pera" 5 Parça Servis Seti:Minimalist tasarımıyla modern sofralara hitap eden bu sade ve şık set, bir çalışan çocuğunun ismini taşıyor. Bugün Soley 'in en çok tercih edilen servis ürünlerinden biri haline geldi.

'in en çok tercih edilen servis ürünlerinden biri haline geldi. "İzay" %100 Pamuk Mutfak Havlusu:Yumuşacık dokusu ve yüksek emiciliğiyle öne çıkan bu havlu, ekibin eski bir üyesine ithaf edilerek koleksiyona duygusal bir anlam katıyor.

Kalite, Sürdürülebilirlik ve Sevgi Bir Arada

Soley, tüm ürünlerinde olduğu gibi bu özel serilerde de kaliteden ödün vermiyor.

Markanın koleksiyonlarında:

%100 Pamuklu Tekstiller

OEKO-TEX® Sertifikalı, Cilde Dost Kumaşlar

Uzun Ömürlü Porselenler

Çevre Dostu Üretim Prensipleri

ön planda tutuluyor.

Bu kişisel dokunuş sayesinde Soley, müşterilerine yalnızca bir ürün değil, bir duygu, bir hikâye ve bir bağ sunuyor.

Soley'in çalışan ve çalışan çocuklarının isimlerini ürünlerinde yaşatma geleneği, markanın yalnızca duygusal bir bağ kurmakla kalmadığını; aynı zamanda evlerin tüm yaşam alanlarına yayılan zengin bir ürün çeşitliliğini de ön plana çıkardığını gösteriyor.

Markanın koleksiyonları, yalnızca yemek takımları ve mutfak tekstilleri ile sınırlı değil; yatak odasından banyoya, bebek ürünlerinden dekoratif yaşam aksesuarlarına kadar geniş bir dünyayı kapsıyor.

Yatak odası kategorisinde %100 pamuk nevresim takımları, çarşaf ve pike modelleri, yatak örtüleri, yüksek kalite dokularıyla rahat bir uyku ortamı sunuyor. Lastikli çarşaflar, kullanım kolaylığı ve kusursuz oturumu ile öne çıkarken; yastık, yorgan ve battaniye seçenekleri konforu tamamlıyor. Dahası, tüm bu ürünleri düzenli tutmak için tasarlanan hurç çeşitleri, evlerde düzen ve estetik bütünlüğü bir arada sağlıyor.

Banyo kategorisinde ise yüksek emiciliğe sahip havlular ve yumuşacık bornozlar, OEKO-TEX® sertifikalı yapılarıyla hem cilde dost hem de uzun ömürlü kullanıma uygun.

Soley aynı zamanda bebek sahibi aileleri de unutmuyor. %100 pamuk kundak modelleri, miniklerin hassas cildine uyumlu yapılarıyla öne çıkıyor.

Yaşam alanlarında ferahlığı ve şıklığı birleştirmek isteyenler için marka, çubuklu oda kokuları ve doğal içerikli sabunlar ile evlere kalıcı bir atmosfer katıyor. Böylece Soley, yalnızca bir tekstil markası olmaktan çıkıp, baştan uca konfor, estetik ve sürdürülebilirliği bir araya getiren bir yaşam stili sunuyor.

Gelenek 2026 Boyunca Devam Edecek

Soley, çalışanların ve çalışan çocuklarının isimlerini ürünlerde yaşatma geleneğini 2026 yılı boyunca yeni koleksiyonlarda da sürdürecek.

Ev tekstilinden sofraya, bebek kundaklarından oda kokularına kadar geniş ürün yelpazesiyle markanın mesajı aynı:

" Soley'de her ürün, kalitesinin yanında bir hikâye taşır."

Evine konfor, zarafet ve sevgi katmak isteyenler için Soley koleksiyonları şimdi her zamankinden daha özel.

Kalite, estetik, sürdürülebilirlik… Üstelik yürekten bir dokunuşla.

Soley ile tanışmanın tam zamanı!

https://www.soley.com.tr/