Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni eğitim yılına az bir süre kalmasıyla birlikte, okulların açılmasına kaç gün kaldı sorusu internet aramalarında zirveye çıktı. Peki, Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Veliler ve öğrenciler, okulların açılmasına kaç gün kaldı sorusunun yanıtını öğrenerek hazırlıklarını tamamlamak istiyor. Özellikle kırtasiye alışverişi, okul çantası ve üniforma ihtiyaçları için bu süre önemli bir planlama fırsatı sunuyor. Peki, Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

1-5 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası düzenlenecek. Böylece minik öğrenciler, okula alışma sürecini daha rahat geçirecek.

Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

OKULLAR AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Hem ilkokul hem ortaokul hem de lise öğrencileri için ders zili 8 Eylül 2025'te çalacak. Geriye sadece birkaç hafta kaldı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı

Facianın eşiğinden dönüldü! Feribot kayalıklara çarptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan 90'da üzüldü

Arda Turan 90'da üzüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.