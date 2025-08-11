Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Veliler ve öğrenciler, okulların açılmasına kaç gün kaldı sorusunun yanıtını öğrenerek hazırlıklarını tamamlamak istiyor. Özellikle kırtasiye alışverişi, okul çantası ve üniforma ihtiyaçları için bu süre önemli bir planlama fırsatı sunuyor. Peki, Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

1-5 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası düzenlenecek. Böylece minik öğrenciler, okula alışma sürecini daha rahat geçirecek.

OKULLAR AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Hem ilkokul hem ortaokul hem de lise öğrencileri için ders zili 8 Eylül 2025'te çalacak. Geriye sadece birkaç hafta kaldı.