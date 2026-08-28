81 İlde 30 Bin Güvenlik Görevlisi İstihdam Edilecek

Okullarda güvenlik seviyesinin yükseltilmesi amacıyla 81 ilde toplam 30 bin güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi planlanıyor. 14 Eylül 2026'da başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında başvurular İŞKUR aracılığıyla alınacak.

Sürece göre güvenlik soruşturmalarını İçişleri Bakanlığı, mülakatları Milli Eğitim Bakanlığı yürütecek. Görevlendirmelerde okulların öğrenci kapasitesi, bölge özellikleri, güvenlik gereksinimi ve fiziki koşullar dikkate alınacak. Kontenjanların il ve okullara dağılımı valilikler koordinasyonunda belirlenecek.

Başvuru şartları henüz açıklanmadı. Özel güvenlik görevlisi statüsünde yapılacak alımda adayların mevzuattaki kriterleri sağlaması ve geçerli özel güvenlik kimlik kartının bulunması bekleniyor. Yaş, öğrenim, adli sicil gibi diğer şartlar resmi ilanda netleşecek.

Başvurular, İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlanacak ilanlar üzerinden yapılabilecek. Kontenjanların il ve ilçe bazında belirlenmesi durumunda adaylar, ikamet ettikleri veya ilanda belirtilen bölgelerdeki kadrolara başvurabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi