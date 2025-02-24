Karadeniz Bölgesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle Giresun, Ordu, Rize, Trabzon ve Sinop gibi illerde okulların tatil edildiği bildirildi. Bartın, Zonguldak ve Kastamonu gibi Batı Karadeniz illerinde de benzer kararlar alındı. Peki, 24 Şubat'ta hangi illerde okullar tatil edildi? İstanbul'da yaşayanlar ise "İstanbul'da 24 Şubat'ta okullar tatil mi?" sorusunun cevabını arıyor.Peki, Okullar tatil mi? 24 Şubat okullar yok mu SON DAKİKA?

OKULLAR TATİL Mİ?

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ışığında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtilerek, il genelinde 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi. Ayrıca, kamu kurumlarındaki hamileler, engelliler ve gazilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bartın Valiliği de benzer bir açıklama yaparak, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında, kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler ile halk eğitim merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi. Kamu kurumlarında çalışan hamileler, engelliler ve 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR YOK MU?

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hava koşullarının normale dönmesi nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü okulların açık olacağını ve eğitim-öğretimin planlandığı şekilde devam edeceğini belirtti. Bu açıklama, İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağını merak edenler için net bir yanıt oldu.