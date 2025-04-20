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Okullar tatil mi 21 Nisan? Pazartesi günü okul var mı?

Okullar tatil mi 21 Nisan? Pazartesi günü okul var mı?
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21 Nisan 2025 tarihinde okullar tatil mi sorusu öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, 21 Nisan okullar tatil mi sorusu gündemde önemli bir yer edindi.

Eğitim-öğretim takvimine göre hareket eden milyonlarca kişi, "21 Nisan okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. 21 Nisan okullar tatil mi sorusu, özellikle ara tatil ve resmi bayramlar sebebiyle kafa karışıklığı yarattı. Peki, 21 Nisan okullar tatil mi? Millî Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları ve eğitim öğretim takvimi doğrultusunda, 21 Nisan 2025 tarihinde okullarda eğitim devam edecek mi? İşte detaylı bilgiler...

OKULLAR TATİL Mİ 21 NİSAN?

2025 yılı ara tatil dönemi, 31 Mart Pazartesi başlayıp 4 Nisan Cuma günü sona ermiş ve okullar 7 Nisan'da yeniden açılmıştır. Bu nedenle 21 Nisan 2025 Pazartesi günü okullarda dersler planlandığı gibi devam edecektir.

Okullar tatil mi 21 Nisan?Okullar tatil mi 21 Nisan?

23 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü ise Türkiye genelinde resmi tatil uygulanacaktır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm okullar 23 Nisan günü tatil olacak, ancak 21 Nisan günü eğitim faaliyetleri kesintisiz sürecektir.
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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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