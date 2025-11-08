Okullar neden tatil? 2025 Ara tatil ne zaman bitiyor, 10 Kasım'da okul var mı?

Okullar neden tatil oldu? 2025-2026 eğitim öğretim yılına kısa bir ara verildi. Ülke genelinde öğrenciler ve öğretmenler, Kasım ayının ilk haftasında başlayan ara tatil dönemine girdi.

OKULLAR NEDEN TATİL?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yıllarda uygulamaya koyduğu "dönem ortası dinlenme" takvimi kapsamında, öğrencilerin akademik yıl ortasında kısa bir mola vermesi planlanıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili de bu uygulama doğrultusunda 8 Kasım 2025 Cumartesi günü başladı. Türkiye genelinde tüm resmi ve özel okullarda derslere bir hafta süreyle ara verildi. Öğrenciler bu dönemde derslerden uzaklaşıp dinlenme, aileleriyle zaman geçirme ve sosyal etkinliklere katılma fırsatı buluyor.

Öğretmenler açısından da ara tatil dönemi, mesleki gelişim seminerleriyle değerlendiriliyor. Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre öğretmenler, mesleki gelişim faaliyetlerine ister yüz yüze ister uzaktan eğitim yöntemiyle katılabiliyor. Eğitim faaliyetlerinin kısa süreliğine durduğu bu dönemde, öğrencilerin ve öğretmenlerin dinlenmesi ve ikinci döneme daha hazır hale gelmesi amaçlanıyor.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Kasım ayında başlayan ara tatil, 16 Kasım 2025 Pazar günü sona erecek. Tatilin bitmesiyle birlikte öğrenciler 17 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre bu tarih, birinci dönemin ikinci bölümünün başlangıcı olacak. Tatil süresince resmi olarak okullarda ders yapılmayacak; ancak bazı il milli eğitim müdürlükleri ve okullar, isteyen öğrenciler için gönüllü katılıma açık etkinlikler düzenleyecek.

Veliler açısından da bu bir haftalık süreç, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmek için bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Aileler bu dönemde kısa tatil planları yapabiliyor veya öğrencilerin eksik kaldığı konulara destek olabiliyor. Tatil süresine denk gelen bu dönemde, birçok seyahat firması ve otel de kısa konaklama kampanyalarıyla velilere alternatif tatil seçenekleri sunuyor.

10 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, DERS İŞLENECEK Mİ?

Bu yılki ara tatil, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nü de kapsıyor. 10 Kasım 2025 Pazartesi günü, ülke genelinde okullarda resmi ders yapılmayacak. Ancak öğrenciler, bulundukları illerde düzenlenen anma törenlerine ve etkinliklere katılabilecek. Bu etkinliklerde Atatürk'ün anısı saygıyla yad edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre tatil dönemi boyunca tüm derslere ara verilmiş durumda. Dolayısıyla 10 Kasım günü de tatil kapsamına dahil ediliyor. Okullar, 17 Kasım Pazartesi günü yeniden eğitime başlayarak birinci dönemin kalan haftalarına devam edecek.