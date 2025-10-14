Okullar ne zaman tatil oluyor? Kasım ara tatiline kaç gün kaldı?

Yeni eğitim öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken, öğrenciler ve veliler bir yandan ders temposuna alışmaya çalışıyor, bir yandan da ilk tatil molasını iple çekiyor. Kasım ayında yapılacak ara tatil, yoğun geçen okul günlerine kısa bir soluk niteliğinde olacak. Peki, okullar ne zaman ara verecek? Kasım tatiline ne kadar kaldı? İşte takvime dair güncel gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında olacak. Bu haftalık mola öğrencilere ve öğretmenlere ders temposunu kırma ve enerjilerini yenileme fırsatı verecek.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek. İki haftalık bu tatil, öğrenciler için dinlenme ve ilk dönemin değerlendirilmesi açısından önemli olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatili 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tatil, ikinci döneme yönelik ders yoğunluğunun içinden kısa bir nefes alma şansı sunacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alacak ve yaklaşık dokuz aylık öğretim dönemi sonrası yaz tatiline başlayacak.