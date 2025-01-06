Okullar ne zaman tatil 2025? Ara tatil ne zaman başlıyor ve hangi tarihte bitiyor?

Okullar ne zaman ara tatil olacak ve yarıyıl tatili ne zaman başlayacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, ara tatil tarihi açıklandı. Okullar ne zaman yarıyıl tatiline girecek. Detaylar haberimizdedir...

OKULLAR NE ZAMAN TATİL 2025?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 çalışma takvimine göre, yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2025 Pazar günü sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Okullar, hafta sonu tatilinin ardından 7 Nisan 2025 Pazartesi günü yeniden açılacak.