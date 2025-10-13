Okullar ne zaman kapanıyor? 2025-2026 Okulların kapanış tarihi belli oldu mu, ara tatil ne zaman?

Okulların ne zaman kapanacağı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminin açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, veliler ve eğitimciler tarafından sıkça araştırılan konuların başında geliyor. Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte ara tatil dönemleri, yarıyıl tatili ve yaz tatilinin başlangıç tarihi merakla bekleniyor. Eğitim sürecinin planlı ilerleyebilmesi adına takvimin detaylarını öğrenmek isteyenler için tüm bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecektir. O gün itibarıyla öğrenciler yaz tatiline giriş yapacak, öğretmenler de yıl sonu değerlendirmeleri tamamlayarak yeni döneme hazırlanmak üzere mola vereceklerdir.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacaktır. Öğrenciler ve öğretmenler bu süreyi dinlenerek ve eksik konu takviyesi yaparak değerlendirme imkânı bulacaklardır.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 2025-2026 yılında 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecektir. İkinci döneme geçmeden önce iki haftalık bu mola, eğitimde verimlilik açısından önemli bir nefes molasıdır.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak, 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecektir. Bu bir haftalık tatil, ikinci dönemin orta kısmında öğrencilere ve öğretmenlere tempo düşürme şansı verecektir.