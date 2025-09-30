Haberler

Okullar ne zaman kapanıyor? 2025-2026 okulların ne zaman kapanacağı belli oldu mu?

Okullar ne zaman kapanıyor? 2025-2026 okulların ne zaman kapanacağı belli oldu mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi resmen açıklandı. Şimdi öğrenciler, veliler ve öğretmenler en çok okulların kapanış tarihini merak ediyor. Yaz tatili ne zaman başlayacak? Bu sorunun cevabı için araştırmalar hız kazandı. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? 2025-2026 okulların ne zaman kapanacağı belli oldu mu?

"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandıkça öğrenciler ve veliler arasında en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte ara tatiller, sınav tarihleri ve yaz tatili gibi kritik detaylar da büyük ilgi görüyor. 2025-2026 eğitim yılına dair tüm merak edilen bilgileri haberin devamında yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Yaklaşık dokuz aylık yoğun eğitim dönemi tamamlanırken, öğrenciler yaz tatiline başlayacak. Öğretmenler ise yeni eğitim yılına hazırlanmak için dinlenme ve planlama imkânı bulacak. Yıl boyunca yapılan sınavlar, projeler ve diğer akademik etkinliklerin değerlendirmeleri de tamamlanmış olacak.

Okullar ne zaman kapanıyor? 2025-2026 okulların ne zaman kapanacağı belli oldu mu?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yaklaşık bir haftalık bu molada öğrenciler ve öğretmenler, eğitimden uzaklaşıp dinlenme fırsatı bulacak. Aynı zamanda ara tatil, öğrencilerin kaçırdıkları ya da zorlandıkları konuları tekrar ederek pekiştirme imkanı da sağlayacak.

Okullar ne zaman kapanıyor? 2025-2026 okulların ne zaman kapanacağı belli oldu mu?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yaklaşık iki hafta sürecek bu tatil, öğrenciler ve öğretmenler için dinlenme ve yenilenme fırsatı sunuyor. Birinci dönemin tamamlanmasının ardından verilen yarıyıl tatili, eğitim sürecinde önemli bir ara olarak kabul ediliyor.

Okullar ne zaman kapanıyor? 2025-2026 okulların ne zaman kapanacağı belli oldu mu?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönemin ortasında verilen bu bir haftalık mola, öğrenciler ve öğretmenler için yoğun eğitim temposundan uzaklaşıp dinlenme ve yenilenme fırsatı sunuyor. Bu ara tatil, ders yükünü hafifletmek ve kısa bir mola vermek açısından önemli bir dönem olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta

Sosyal medya çılgınlığının geldiği son noktaya bakın
Meclis açılıyor! CHP'nin katılmayacağı oturum için DEM Parti kararını verdi

CHP'nin katılmayacağı oturum için DEM Parti kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.