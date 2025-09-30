Okullar ne zaman kapanıyor? 2025-2026 okulların ne zaman kapanacağı belli oldu mu?

"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandıkça öğrenciler ve veliler arasında en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte ara tatiller, sınav tarihleri ve yaz tatili gibi kritik detaylar da büyük ilgi görüyor. 2025-2026 eğitim yılına dair tüm merak edilen bilgileri haberin devamında yer alıyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Yaklaşık dokuz aylık yoğun eğitim dönemi tamamlanırken, öğrenciler yaz tatiline başlayacak. Öğretmenler ise yeni eğitim yılına hazırlanmak için dinlenme ve planlama imkânı bulacak. Yıl boyunca yapılan sınavlar, projeler ve diğer akademik etkinliklerin değerlendirmeleri de tamamlanmış olacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yaklaşık bir haftalık bu molada öğrenciler ve öğretmenler, eğitimden uzaklaşıp dinlenme fırsatı bulacak. Aynı zamanda ara tatil, öğrencilerin kaçırdıkları ya da zorlandıkları konuları tekrar ederek pekiştirme imkanı da sağlayacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yaklaşık iki hafta sürecek bu tatil, öğrenciler ve öğretmenler için dinlenme ve yenilenme fırsatı sunuyor. Birinci dönemin tamamlanmasının ardından verilen yarıyıl tatili, eğitim sürecinde önemli bir ara olarak kabul ediliyor.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönemin ortasında verilen bu bir haftalık mola, öğrenciler ve öğretmenler için yoğun eğitim temposundan uzaklaşıp dinlenme ve yenilenme fırsatı sunuyor. Bu ara tatil, ders yükünü hafifletmek ve kısa bir mola vermek açısından önemli bir dönem olarak değerlendiriliyor.