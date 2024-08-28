2024-2025 eğitim-öğretim yılı için okulların açılış tarihi yaklaştıkça, öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, okullar 9 Eylül 2024 tarihinde açılacak. Peki, Okullar ne zaman açılıyor, ertelendi mi? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1. Sınıflar ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bugünün tarihi 28 Ağustos 2024 olduğuna göre, okulların açılmasına 12 gün kaldı.

1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

9 Eylül Pazartesi başlayacak yeni eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak. İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

2024- 2025 AKADEMİK TAKVİMİ