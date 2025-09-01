2025-2026 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala, herkes "Bugün okul var mı, açıldı mı?" sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimi ise hem okul açılış tarihi hem de ara tatiller konusunda net bilgiler sunuyor. Peki, okullar ne zaman açılıyor? Bugün okul var mı, açıldı mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için en çok merak edilen soruların başında "Okullar ne zaman açılıyor?" geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre okullar, bu yıl 8 Eylül 2025 Pazartesi günü resmi olarak ders başı yapacak. Öğrenciler ve veliler için tatil süresi bu tarihte sona erecek ve yeni dönem heyecanı başlayacak.

BUGÜN OKUL VAR MI? OKULLAR AÇILDI MI?

Pek çok öğrenci ve veli, "Bugün okul var mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Eğer tarih 1–5 Eylül 2025 arasındaysa sadece okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için uyum eğitimleri uygulanıyor. Ancak resmi dersler için beklenen tarih 8 Eylül 2025. Bu nedenle, bu tarihten önce tüm öğrenciler için okul başlamış sayılmıyor.

Yeni eğitim dönemi için "Okul açıldı mı?" sorusu da gündemde. Okullar, 8 Eylül 2025 itibarıyla kapılarını tüm öğrencilere açacak. Bu tarihe kadar öğretmenler mesleki çalışmalarını sürdürürken, öğrenciler tatil süresinin keyfini çıkarıyor olacak. Eğitim öğretim yılı başladıktan sonra ilk ara tatil ise Kasım ayında yapılacak.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre okullar 8 Eylül 2025'te açılacak ve ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili ise 19-30 Ocak 2026 tarihlerinde olacak. İkinci dönem 2 Şubat 2026'da başlayacak ve 16-20 Mart 2026 tarihlerinde ikinci ara tatil yapılacak. Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026'da sona erecek. Bu takvim, öğrencilerin ders temposunu dengelemesine ve tatillerini önceden planlamasına imkan tanıyor.