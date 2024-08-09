2024-2025 eğitim-öğretim yılı için okulların açılacağı tarihler genellikle Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için okullar 9 Eylül 2024 tarihinde açılacak. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2024 sayaç

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Eğer 2024 yılının 9 Eylül tarihine kaç gün kaldığını öğrenmek istiyorsanız, bugünden itibaren sayabilirsiniz. Bugünün tarihi 9 Ağustos 2024 olduğuna göre, 9 Eylül 2024'e 31 gün kaldı.

2024- 2025 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

9 Eylül Pazartesi başlayacak yeni eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak. İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.