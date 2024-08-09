Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2024 sayaç
Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2024 sayaç! Okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. 2024 sayaç ile okulların açılmasına kaç gün kaldığı takip ediliyor. Öğrenciler ve veliler, okulların açılıp eğitime devam etmesini bekliyor.
2024-2025 eğitim-öğretim yılı için okulların açılacağı tarihler genellikle Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için okullar 9 Eylül 2024 tarihinde açılacak. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2024 sayaç
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Eğer 2024 yılının 9 Eylül tarihine kaç gün kaldığını öğrenmek istiyorsanız, bugünden itibaren sayabilirsiniz. Bugünün tarihi 9 Ağustos 2024 olduğuna göre, 9 Eylül 2024'e 31 gün kaldı.
2024- 2025 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
9 Eylül Pazartesi başlayacak yeni eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak. İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.