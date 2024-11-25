Okullar ne zaman açılacak? Kar yağışı nedeniyle kapalı okullar hangi tarihte açılacak?

Okullar tatil mi? Şiddetli kar yağışı nedeniyle 27 şehrimizde okullar pazartesi günü tatil edildi. 25 Kasım Pazartesi günü okul var mı ve Ankara'da okullar açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Okullar ne zaman açılacak? Kar yağışı nedeniyle kapalı okullar hangi tarihte açılacak? Detaylar haberimizdedir...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kar yağışının etkili olduğu 27 şehirde okullar 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildi. Bazı il ve ilçelerde ise taşımalı eğitime ara verildi.

HANGİ İLLERDE OKULLAR KAPALI?

Sinop, Düzce, Bolu, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Tokat, Yozgat, Kahramanmaraş, Erzincan, Kırşehir, Kastamonu, Karaman, Malatya, Aksaray'da etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Adana'nın ise Pozantı ve Tufanbeyli ilçesi genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşın 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Ayrıca Adana'ya bağlı Feke, Saimbeyli ilçelerindeki köy okulları ile Ordu'nun 15 ilçesinde okullar tatil edildi.

Giresun'da Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Dereli ilçelerinde ve Giresun merkez, Espiye ilçelerindeki köy okullarında eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu. Samsun'un Asarcık ve Karabük'ün Eflani ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezi ile Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Hozat ilçelerindeki okullar yarın tatil edildi. Bingöl'ün Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Konya'nın Doğanhisar, Kadınhanı, Sarayönü, Hadim, Derbent ilçelerindeki öğrenciler ile Cihanbeyli, Halkapınar, Karapınar, Bozkır, Emirgazi, Ereğli ve Altınekin ilçelerindeki taşımalı eğitim öğrencileri için olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

Rize İkizdere'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Kasım'da tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu çalışanı engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Karabük il merkezi ve Eflani dışındaki diğer ilçeler, Sinop ve Çankırı il genelinde, Sakarya'nın Akyazı ve Samsun'un Havza ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Bolu'da aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; merkez ilçede 44, Mengen'de 25, Göynük'te 16, Mudurnu'da 48 ve Seben'de 1 köye ulaşımın kapalı olduğu, köy yollarında ulaşımı sağlamak için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER HANGİSİ?

Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, K.Maraş, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük, Düzce

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER HANGİSİ?

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye