Okullar erken mi kapanacak iddiaları doğru mu? Sorusu merak konusu oluyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Sosyal medyada dolaşan haberlere göre, normalde 15 Haziran'da sona erecek olan eğitim öğretim yılının, beklenmedik bir şekilde 1 hafta erken sonlanacağı iddia ediliyor. Peki, Okullar erken mi kapanacak iddiaları doğru mu? Okullar erken mi kapanacak, ne zaman kapanacak 2024?

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK İDDİALARI DOĞRU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada hızla yayılan ve büyük bir spekülasyona yol açan "okulların erken kapanacağı" iddialarını resmen yalanladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı planlandığı gibi, yani 15 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. Bu da demek oluyor ki, öğrenciler, öğretmenler ve veliler 3 aylık yaz tatiline bu tarihte giriş yapacaklar. Bu açıklama ile birlikte, öğrenciler, veliler ve öğretmenler mevcut takvimde belirlenen plana uygun olarak hareket etmeye devam edebilirler.