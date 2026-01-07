Haberler

Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Gaziantep'te bir ilkokulun merdivenlerinin bir haftadır karla kaplı olduğu görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Vatandaşlar, durumun bildirilmesine rağmen temizlenmediğini belirterek çocukların güvenliği için yetkilileri göreve çağırdı.

  • Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu'nun merdivenleri bir haftadır buzla kaplı.
  • Durum belediyeye yaklaşık bir hafta önce bildirildi ancak herhangi bir müdahale yapılmadı.
  • Öğrenciler kaygan zeminde zor anlar yaşıyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu'nda kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı. Vatandaşın paylaştığı görüntülerde, okulun merdivenlerinin bir haftadır buzla kaplı olduğu görüldü.

BİLDİRİLDİ AMA SONUÇ ALINAMADI

Durumun belediyeye yaklaşık bir hafta önce bildirildiğini belirten vatandaş, herhangi bir müdahale yapılmadığını ifade etti. Görüntülerde, öğrencilerin kaygan zeminde zor anlar yaşadığı dikkat çekti.

"BU ÇOCUKLARIN BİR YERİ KIRILIRSA…"

O anları kayda alıp paylaşan vatandaş, "Görüyorsunuz çocukların halini… Bu çocukların bir yeri kırılırsa bunun sorumlusu kim olacak acaba?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kısa sürede viral olan görüntüler, çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti.

Paylaşımın altına yapılan bazı yorumlar şöyle:

  • Belediye ne iş yapıyor acaba çok merak ettim.
  • Yok yok asla temizlemezler.
  • Belediyeler en asli görevlerini bile yapamıyorlar.
  • Yazık o çocuklara...

EN TEMEL SORUMLULUK AMA...

Belediyelerin en temel sorumluluğu vatandaşın güvenliğini sağlamakken, bir okul merdiveninin günlerce karla kaplı bırakılması kamu hizmetindeki ihmali açıkça gözler önüne seriyor.

