Okul kayıt süresi ne zaman bitiyor? 2025 Okul kayıt tarihleri!

Yeni eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki kayıt işlemleri veliler ve öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, öğrencilerin hangi okullara yerleştirileceği ve kayıt sürecinde hangi aşamaların takip edileceği araştırılıyor. Kayıt tarihleri, gerekli belgeler ve yerleştirme kriterleriyle ilgili detaylar yakından takip ediliyor. Okul kayıtları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bazı ilkokul ve ortaokullarda ise kayıt süreci 18 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla başlayacak. Bu kapsamda velilerin, çocuklarının kayıt durumunu netleştirmek ve detaylı bilgi almak için ilgili okullarla iletişime geçmeleri öneriliyor. İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin sınıf ve öğretmen atamaları ile ortaokul 5. sınıf şubelerinin belirlenmesi işlemleri ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda ağustos ayının son haftasında yapılacak.

ÖĞRENCİLERİN YERLEŞTİĞİ OKULA NERDEN BAKILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıtlarının adrese dayalı sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleştirildiğini duyurdu. Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-Devlet üzerinden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti aracılığıyla öğrenebilecekler.

OKUL KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kayıt süreci genellikle ağustos ayı ortalarından başlayıp eylül ayının ilk haftalarına kadar devam ediyor. Ancak bazı okullarda kayıtlar erken başlayıp, farklı tarihlerde tamamlanabiliyor. Velilerin, çocuklarının kayıtlarının kesinleştiğinden emin olmak ve herhangi bir mağduriyet yaşamamak için kayıt takvimini yakından takip etmeleri önem taşıyor. Ayrıca kayıt işlemlerinin sona erme tarihleriyle ilgili resmi duyuruların MEB'in resmi kanallarından takip edilmesi tavsiye ediliyor.

OKUL KAYITLARI ÜCRETLİ Mİ?

Türkiye'de devlet okullarına yapılan kayıt işlemleri ücretsizdir; hiçbir ücret talep edilmez. Ancak bazı özel okulların kayıt süreçlerinde farklı ücretlendirmeler ve burs olanakları olabileceği için velilerin bu konuları doğrudan ilgili okul yönetiminden öğrenmesi gerekiyor. Devlet okullarında eğitim ücretsiz olup, kayıt sırasında sadece resmi belgeler ve işlemler için gerekli prosedürler uygulanmaktadır. Veliler, kayıt sırasında herhangi bir ücret talebiyle karşılaştıklarında Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili eğitim kurumlarına başvurarak bilgi alabilirler.