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Oktay Yılmaz kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Yıldırım Belediye Başkan adayı Oktay Yılmaz kaç yaşında, nereli?

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Oktay Yılmaz kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Yıldırım Belediye Başkan adayı Oktay Yılmaz kaç yaşında, nereli? Cumhur İttifakı'nın Bursa- Yıldırım Belediye Başkan adayı Oktay Yılmaz'ın yaşamı, nereli olduğu ve kim olduğu hakkında bilgiler merak konusu oldu. Oktay Yılmaz'ın yaşamına dair tüm detaylar ve bilgiler bu haberde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmış ve Cumhur İttifakı'nın Bursa adaylarını açıklamıştı. Peki, Oktay Yılmaz kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Yıldırım Belediye Başkan adayı Oktay Yılmaz kaç yaşında, nereli?

OKTAY YILMAZ KİMDİR?

  • Oktay Yılmaz, 1977 yılında Erzurum'da doğdu.
  • Kırıkkale Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Yılmaz, 2017 yılında AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı görevini üstlendi.
  • Ayrıca, 2019 yerel seçimlerinde Yıldırım Belediye Başkanı olarak seçilen Yılmaz, evli ve üç çocuk babasıdır.
  • 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Bursa- Yıldırım Belediye Başkan adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Oktay Yılmaz Bursa Gündem Politika Haberler

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