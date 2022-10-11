ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Oktay Kaynarca evli mi, çocuğu var mı? Oktay Kaynarca kaç yaşında? İşte detaylar...

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ben Bu Cihana Sığmazam'nın yeni bölümü sonrasında Oktay Kaynarca'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Oktay Kaynarca evli mi, çocuğu var mı? Oktay Kaynarca kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır karakterini canlandırarak popüler oldu. Türkiye'de 2010'lu yılların en fazla izlenen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Sinemada Yengeç Sepeti filmindeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivali'nde, Bumerang Cehennemi'ndeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görülmüştür.

1965 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Babası Malatyalı, annesi ise Elazığlıdır. Annesi ve babası Almanya'da çalıştığı için İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşayan anneannesinin yanında büyüdü. Üsküdar Lisesi'nde başladığı ortaöğrenimini Hopa Lisesi'nde tamamladı. Fiat fabrikasında elektrikçi olarak çalıştı. Bu sırada konservatuvar sınavlarına hazırlandı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Ana Bilim Dalı'nda oyunculuk eğitimi aldı. 1991 yılında mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında sahne, dizi ve sinema oyunculuğu deneyimleri oldu. Sahneye ilk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özakman'ın Duvarların Ötesinde adlı oyununda çıktı. 1989 yılında konservatuvar öğrencisi iken TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Gençler adlı dizide rol aldı. 1990 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, 1991'de Tomris Giritlioğlu'nun yönettiği Suyun Öte Yanı adlı sinema filmlerinde rol alarak sinema oyunculuğuna başladı.

Mezun olduktan sonra Tiyatro Stüdyosu'nda Kan Kardeşleri adlı müzikalde (1991) ve Derin Bir Soluk Al (1993) adlı oyunda rol aldı. Derin Bir Soluk Al oyunundaki rolü ile Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

1990'lı yılların başında televizyon programlarında, reklamlarda ve müzik kliplerinde yer aldı. Sinema kariyerine Yavuz Özkan'ın yönettiği Yengeç Sepeti, ve Bir Kadının Anatomisi, Deli Yürek: Bumerang Cehennemi adlı filmlerde rol alarak devam etti. Yengeç Sepeti'ndeki rolü ile 31. Altın Portakal Film Festivali'nde, Bumerang Cehennemi'ndeki rolü ile 39. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü.

2000 yılında Yarın Geç Olmayacak adlı televizyon filminin yapımcılığın Meral Okay ile birlikte üstlendi. 2001-2002 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Yeditepe İstanbul adlı dizide Ferhan karakterini canlandırdı ve dizideki rol arkadaşı Özgü Namal ile ilişkisi ile gündeme geldi .Esir Şehrin İnsanları adlı mini dizide Üsteğmen Mehmet Ali karakterini canlandırdı.

2003 yılında yayına giren Osman Sınav'ın yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Kurtlar Vadisi adlı dizide Süleyman Çakır karakteri ile tanındı. Süleyman Çakır adlı kurgu karakterin ölümünde geniş bir izleyici kitlesi tarafından yası tutulmuş, gıyabında cenaze namazı kılınıp, ölüm yıldönümlerinin anılarak bir fenomen haline gelmiştir.

Kurtlar Vadisi'nin son bulmasından sonra bir süre dizi oyunculuğuna ara verdi ve bu dönemde Beynelmilel adlı sinema filminde binbaşı rolünü, İnternet üzerinden geliştirilen Sıfır Dediğimde adlı filmde Oğuz karakterini canlandırdı.

Kuzey Rüzgârı (2007-2008), Adanalı (2008-2010), Sakarya Fırat (2011) ve Ustura Kemal (2012) dizilerinde üstlendiği rollerle dizi oyunculuğuna devam etti. Reklamcı Melek Angun ile 2012'de evlendi; çiftin evliliği ertesi yıl boşanma ile son buldu.

Kaynarca, 2014 yılında Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahnelediği Guguk Kuşu adlı romandan uyarlanan tiyatro oyununda rol aldı.

2015-2021 arasında atv'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı suç ve dram dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli rolü ile ödüller aldı. 2019 yılında Kiğılı adındaki klasik giyim markasının reklam yüzü oldu. Ölümden Öte Köy Yok adlı bir şiir albümü vardır. Günümüzde ise, atv'de yayımlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yer almaktadır.

OKTAY KAYNARCA EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Melek Angun ile 2012 yılında dünyaevine girmiştir. Bir yıl sonra boşanma kararı alarak ilişkilerine son vermişlerdir.