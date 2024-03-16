Okan Büyüksarı kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Seyitgazi Belediye Başkan adayı Okan Büyüksarı kaç yaşında, nereli?
Okan Büyüksarı kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir- Seyitgazi Belediye Başkan adayı Okan Büyüksarı kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Eskişehir -Seyitgazi Belediye Başkan adayı olan Okan Büyüksarı hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Okan Büyüksarı'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Okan Büyüksarı kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Seyitgazi Belediye Başkan adayı Okan Büyüksarı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
OKAN BÜYÜKSARI KİMDİR?
Okan Büyüksarı, Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Seyitgazi Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Seyitgazi Belediye Başkan adayı Okan Büyüksarı işçidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.